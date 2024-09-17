Как в России подделывали чай?

Любите иван-чай? А в России XIX-ого века даже его сбор был запрещен. Почему? Heritage Art/Heritage Images / Getty ImagesЧай в Россию впервые завезли в 17 веке: китайские послы преподнесли его в подарок царю Михаилу Федоровичу.
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