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Царьград

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"Goodbye, Russia! Goodbye, Lenin!": президент Литвы обрадовался выходу из БРЭЛЛ и попрощался с Россией

"Goodbye, Russia! Goodbye, Lenin!": президент Литвы обрадовался выходу из БРЭЛЛ и попрощался с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа радостно попрощался с Россией и Лениным при выходе из БРЭЛЛ.Литва, как и Латвия с Эстонией, вышла из из единого энергетического кольца БРЭЛЛ.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Кизяк для приготовления пищи и отопления уже насушили?
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1 д.
Амара Карпова
После этого электроэнергия в нищей Литве подорожало почти 3 раза😂а это животное🤮радуется😂дебилы💩
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1 д.
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