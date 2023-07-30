Коччаретто первой в сезоне в трех матчах ушла с матчболов

Первая ракетка Италии Элизабетта Коччаретто, в полуфинале Лозанны обыгравшая Анну Бондар 6:7, 7:6, 7:5, отыграла матчбол на тай-брейке второго сета и победила за 3 часа 34 минуты.
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