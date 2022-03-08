360
Большой весенний концерт состоялся в «Музее Победы» накануне 8 марта

Большой звездный концерт в честь женщин-военнослужащих состоялся 7 марта в «Музее Победы». Свои главные хиты для представительниц Вооруженных сил России со сцены исполнили Григорий Лепс, Олег Газманов, Александр Маршал, Владимир Пресняков, Александр Иванов с группой «Рондо» и многие другие.

