Что за тактика такая? В Брюховецком районе зафиксированы попытки поджога полей с помощью луп

Ранее писали: В Ставропольском крае поджог уничтожил 230 гектаров пшеницы Как сообщает Mash, в начале июля на территории Андроповского агрокомплекса в Ставропольском крае произошел поджог пшеницы, уничтоживший 230 гектаров посевов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии