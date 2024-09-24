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  • Marina Bubon
    👏👏👏👍🇷🇺К такому не готов...
  • Eduard
    Чиновники ослы? Это прямое вмешательство в Выборы в США о чем они так любят Кремль обвинять!Журналист Бен Шап...
  • Eduard
    Кстати,его можно обвинить во вмешательстве в Выборы в США. Конечно его в этом не обвинят,он же СВОЙ.Хоть и сука,но СВОЯ!Журналист Бен Шап...

Изменились сроки реконструкции Черниговской набережной в Нижнем Новгороде

Изменились сроки реконструкции Черниговской набережной в Нижнем Новгороде

Застройщик столкнулся с проблемами при укреплении правого берега Оки в Нижнем Новгороде.Сроки реконструкции Черниговской набережной в Нижнем Новгороде будут скорректированы, скорее всего - на более поздний срок.

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