Греция пообещала продолжить военную поддержку Украины

Афины продолжат оказывать военное содействие Киеву. Об этом в ходе 18-го заседания контактной группы по помощи обороне Украины, состоявшегося во вторник в формате видеоконференции, заявил глава греческого военного ведомства Никос Дендиас.
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