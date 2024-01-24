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Греция пообещала продолжить военную поддержку Украины

Греция пообещала продолжить военную поддержку Украины

Афины продолжат оказывать военное содействие Киеву. Об этом в ходе 18-го заседания контактной группы по помощи обороне Украины, состоявшегося во вторник в формате видеоконференции, заявил глава греческого военного ведомства Никос Дендиас.

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