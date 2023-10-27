PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

213 подписчиков

В Артеме задержали подозреваемого в повреждении чужого имущества

В Артеме задержали подозреваемого в повреждении чужого имущества

В Артеме задержали подозреваемого по факту повреждения чужого имущества, сообщает PRIMPRESS. В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы о том, что неизвестный гражданин в вечернее время повредил колеса на ее автомашине Suzuki Escudo, стоявшей на придомовой территории на улице Бабушкина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх