В Артеме задержали подозреваемого в повреждении чужого имущества

В Артеме задержали подозреваемого по факту повреждения чужого имущества, сообщает PRIMPRESS. В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы о том, что неизвестный гражданин в вечернее время повредил колеса на ее автомашине Suzuki Escudo, стоявшей на придомовой территории на улице Бабушкина.
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