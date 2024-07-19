Указатели температуры врут! Как не перегреть мотор летом 2024

Почему указатели температуры двигателя врут Времена, когда на автомобилях применяли указатели температуры со стрелкой, двигающейся более-менее пропорционально сопротивлению датчика температуры, давно прошли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии