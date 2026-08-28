Разыгрывающий Майк Кэффи присоединился к «Шяуляю»

Разыгрывающий Майк Кэффи (33 года, 138 см) поможет «Шяуляю» в Еврокубке. Последние два сезона американец провел в Румынии, выступая за «Волунтари».
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