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В центре Кемерова ограничат движение транспорта

В центре Кемерова ограничат движение транспорта

Во вторник 20 сентября из-за Дня студенческого спорта в центре областной столицы ограничат движение. С семи утра до часу сорока дня движение автомобилей на площади Волкова, улице Весенняя и проездах мимо парковки у главного корпуса КузГТУ запрещено.

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