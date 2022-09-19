В центре Кемерова ограничат движение транспорта

Во вторник 20 сентября из-за Дня студенческого спорта в центре областной столицы ограничат движение. С семи утра до часу сорока дня движение автомобилей на площади Волкова, улице Весенняя и проездах мимо парковки у главного корпуса КузГТУ запрещено.