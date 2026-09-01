Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Особенности установки окон ПВХ в кирпичных домах Петербурга: замер, монтаж и защита от промерзания

Особенности установки окон ПВХ в кирпичных домах Петербурга: замер, монтаж и защита от промерзания

Когда речь заходит о замене окон в кирпичном доме, многие представляют себе стандартную процедуру, знакомую по панельным многоэтажкам.

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