ДрузьяПолитикаКоммунизм и глобализм. Коммунизм и глобализм. Советы постороннего. Часть I 2021 год – год 30-летия «крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века».Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1964 г. 419. (Авг. 18). Мало добиться выполнения пространственного приказа, надо еще удержать созданное положение на желаемый срок. Противодействующие силы от времени до времени будут делать попытки разрушить его, и эти попытки следует всякий раз пресекать самым решительным образом. Наши люди на прицеле у темных всегда, а темные готовы воспользоваться каждым случаем, каждым человеком, животным, птицей, грызунами и даже насекомыми, лишь бы только через них протолкнуть то, что сможет разрушить или в какой-то мере нарушить результаты ваших трудов. Каждую такую попытку следует встретить совершенно спокойно и спокойно пропустить ее мимо сознания, чтобы, пропустив мимо, решительно, твердо и уверенно тотчас же восстановить нужное положение. Расстраиваться, огорчаться, отчаиваться подобными рецидивами не следует. Плотина удерживает постоянный напор воды, точно так же и ваша психическая энергия сдерживает постоянно напор темных противодействий и вредительства. Не будем забывать, что, кроме темных сознательных и бессознательных злоделателей, силы хаоса постоянно стремятся вторгаться в стройность построения жизни и в сознания человеческие. Борьбе с хаосом отводится немалое место в активности Служителя Света.Юрий ИльиновВо время охоты белые медведи в Арктике кроме прямого нападения, также могут забивать моржей с высоты камнями и кусками льда, сообщают канадские ученые. О подобном поведении инуиты сообщали неоднократно, но лично ученые его не наблюдали. Анализ сообщений и наблюдение за белыми медведями в неволе и дикой природе подтвердили, что такой способ охоты более чем возможен — медведи умеют использовать подручные средства, чтобы добраться до добычи. В случае моржей, которые могут защищаться острыми бивнями, лучше не рисковать и не подходить слишком близко.Комментировать
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