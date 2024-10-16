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Мы из Советского Союза

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Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    Ну он же не буржуй... Станут буржуи ценой здоровья, а то и жизни какие-то дрова из Боярки доставлять до какого-то Кие...Незаметно прошло ...
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Стихи о главном, ч.3

Стихи о главном, ч.3

Часть 1    Часть 2 «Лишь бы не было войны…» Молился слёзно раненый солдат,От сердца в небо к Богу обращался.

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Комментарии
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Семен Демин
Стихи, разрывающие душу! Кто бы мог подумать, что через неполных 80 лет к нам снова придет война.
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11 час.
Галина Дудкевич
&quot; Гибнут мальчики-дети России...&quot; А чинуши жируют и голожопые&quot; артисты&quot; скачут на сценах и на экранах телевизоров.В каком мире мы живём?Все стихи очень душевные, душу разрывают.
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3 час.
Валерий Светлый
ШУМШУ. Далекий край Камчатки и Амура Сегодня чествует Шумшу-героя, Изранена приморская натура, Но память подвигов зовет порою. Ножом из радуги цветной Разрезан остров дальний, Ребенок от Земли большой -Шумшу с судьбой печальной. Под гром Победы над Берлином Маньчжурский ад опять кипит, Морпехи бьют японцев клином, Но самурай еще вопит. Славяне бьются за высоты. Мешая кровь с броней врага, Мы победим и малой ротой, Оставив братьям берега. Стоят и ныне обелиски, За ними жизни тех солдат, Когда была Победа близкой Для восемнадцати ребят. 10.2024. Валерий Светлый.
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