Стихи о главном, ч.3

Стихи, разрывающие душу! Кто бы мог подумать, что через неполных 80 лет к нам снова придет война.

" Гибнут мальчики-дети России..." А чинуши жируют и голожопые" артисты" скачут на сценах и на экранах телевизоров.В каком мире мы живём?Все стихи очень душевные, душу разрывают.

Валерий Светлый

ШУМШУ. Далекий край Камчатки и Амура Сегодня чествует Шумшу-героя, Изранена приморская натура, Но память подвигов зовет порою. Ножом из радуги цветной Разрезан остров дальний, Ребенок от Земли большой -Шумшу с судьбой печальной. Под гром Победы над Берлином Маньчжурский ад опять кипит, Морпехи бьют японцев клином, Но самурай еще вопит. Славяне бьются за высоты. Мешая кровь с броней врага, Мы победим и малой ротой, Оставив братьям берега. Стоят и ныне обелиски, За ними жизни тех солдат, Когда была Победа близкой Для восемнадцати ребят. 10.2024. Валерий Светлый.