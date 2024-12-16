Актриса-эмигрантка Чулпан Хаматова закрыла свое ИП, через которое получила 17 млн рублей из бюджета. Деньги она зарабатывала за участие в проектах отечественных театров.
Чулпан Хаматова закрыла ИП, через которое получила 17 млн бюджетных рублей
Комментарии
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Olga
Взыскать у Хаматовой 17 миллионов в бюджет за счёт конфискации и продажи её недвижимости и имущества в России. Нечего наглым предателям дарить такие суммы из бюджета государства.
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18 час.
Надежда Петракова
Шустра(👎надо бы вернуть 17млн в Россию детским домам и нуждающимся больным детям!Она и, кроме этих 17млн, натырила на жизнь в Прибалтике... Неблагодарная((((👎😈🤮
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17 час.
Добрый Кот
Россия-великая страна и лоховское государство.
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14 час.
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