Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 479 подписчиков

Чулпан Хаматова закрыла ИП, через которое получила 17 млн бюджетных рублей

Чулпан Хаматова закрыла ИП, через которое получила 17 млн бюджетных рублей

Актриса-эмигрантка Чулпан Хаматова закрыла свое ИП, через которое получила 17 млн рублей из бюджета. Деньги она зарабатывала за участие в проектах отечественных театров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
O
Olga
Взыскать у Хаматовой 17 миллионов в бюджет за счёт конфискации и продажи её недвижимости и имущества в России. Нечего наглым предателям дарить такие суммы из бюджета государства.
Ответить
18 час.
Надежда Петракова
Шустра(👎надо бы вернуть 17млн в Россию детским домам и нуждающимся  больным детям!Она и, кроме этих 17млн, натырила на жизнь в Прибалтике... Неблагодарная((((👎😈🤮
Ответить
17 час.
Добрый Кот
Россия-великая страна и лоховское государство.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх