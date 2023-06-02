Александр Камкин: Психотип Зеленского требует шоу, “саммит” станет частью инфовойны

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем подготовку к «саммиту мира» и увеличение числа его участников, их встреча прошла на полях саммита Европейского политического сообщества, который состоялся в Молдавии.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем подготовку к «саммиту мира» и увеличение числа его участников, их встреча прошла на полях саммита Европейского политического сообщества, который состоялся в Молдавии.
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