Журналистская Правда

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Александр Камкин: Психотип Зеленского требует шоу, “саммит” станет частью инфовойны

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем подготовку к «саммиту мира» и увеличение числа его участников, их встреча прошла на полях саммита Европейского политического сообщества, который состоялся в Молдавии.

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