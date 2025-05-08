Раскрыт список иностранных лидеров, которые прибыли в Москву на День Победы

Зарубежные лидеры прилетели в Москву по приглашению президента России Владимира Путина на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Первым в столицу прибыл президент Сербии АлександрЗарубежные лидеры прилетели в Москву по приглашению президента России Владимира Путина на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Первым в столицу прибыл президент Сербии Александр Вучич.
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