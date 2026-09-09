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Аарон Доналд не сыграет против «Сан-Франциско» в первом матче после возобновления карьеры

Тэкл защиты «Лос-Анджелес Рэмс» Аарон Доналд пропустит матч 1-го тура против «Сан-Франциско» в Австралии, сообщил главный тренер команды Шон Маквей.

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