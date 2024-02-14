Путин подписал закон, расширяющий полномочия регионов по борьбе с "наливайками"

ТАСС/URA.RU/Александр Мамаев Российский президент Владимир Путин подписал закон, который расширяет права субъектов страны в вопросе запрета так называемых "наливаек", а также ужесточающий требования к алкогольной продукции.
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