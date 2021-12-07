КНР не приглашала бойкотирующих американских чиновников на Олимпиаду

Поэтому дипломатический бойкот Игр со стороны США не повлияет на проведение соревнований.Китай не приглашал на Олимпиаду в Пекине представителей американской администрации, поэтому дипломатический бойкот не помешает успешно провести зимние Игры.
Поэтому дипломатический бойкот Игр со стороны США не повлияет на проведение соревнований.Китай не приглашал на Олимпиаду в Пекине представителей американской администрации, поэтому дипломатический бойкот не помешает успешно провести зимние Игры.
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