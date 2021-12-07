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КНР не приглашала бойкотирующих американских чиновников на Олимпиаду

КНР не приглашала бойкотирующих американских чиновников на Олимпиаду

Поэтому дипломатический бойкот Игр со стороны США не повлияет на проведение соревнований.Китай не приглашал на Олимпиаду в Пекине представителей американской администрации, поэтому дипломатический бойкот не помешает успешно провести зимние Игры.

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