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Стрикленд – об аресте Хилла: «Оказывается, драка с братом – это домашнее насилие. Джамал, он сука»

«Ржу, оказывается, тебя могут обвинить в домашнем насилии за драку с братом. Кажется, мне удалось избежать нескольких уголовных дел.

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