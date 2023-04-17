Слово и дело

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WSJ: бывший офицер США вела сливавший секретные данные канал Donbass Devushka

WSJ: бывший офицер США вела сливавший секретные данные канал Donbass Devushka

Бывший офицер Военно-морских сил США Сара Билс управляла Telegram-каналом Donbass Devushka, который причастен к утечке секретных документов Пентагона.

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