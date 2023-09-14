7 секретов великих полотен, раскрытых при помощи новейших технологий

Мы восхищаемся шедеврами да Винчи, Рембрандта, Гойи и Караваджо, преодолеваем тысячи километров, чтобы полюбоваться оригиналами, фотографируем эти картины камерами смартфонов, сжимаем их в малюсенькие квадратики и вставляем в снапчаты или селфи.