Азербайджан и Армения договорились о начале работ по делимитации границы на севере

Баку, 16 января /Синьхуа/ -- Азербайджан и Армения договорились в четверг о начале работ по делимитации северного участка азербайджано-армянской границы по итогам 11-й встречи комиссий двух стран по делимитации государственной границы.
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