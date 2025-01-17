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Китай

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Азербайджан и Армения договорились о начале работ по делимитации границы на севере

Баку, 16 января /Синьхуа/ -- Азербайджан и Армения договорились в четверг о начале работ по делимитации северного участка азербайджано-армянской границы по итогам 11-й встречи комиссий двух стран по делимитации государственной границы.

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