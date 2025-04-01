Разные виды войск НОАК проводят совместные учения вокруг острова Тайвань

Нанкин, 1 апреля /Синьхуа/ -- Разные виды войск Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ во вторник начали проводить совместные учения вокруг острова Тайвань, сообщил Ши И, официальный представитель ВЗБК НОАК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)