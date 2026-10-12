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"Нелепо и некрасиво, но это лучше, чем продолжение войны": в США оценили действия Трампа

"Нелепо и некрасиво, но это лучше, чем продолжение войны": в США оценили действия Трампа

Конфликт на Украине близится к завершению, хотя выход США из него может быть "нелепым" и "некрасивым".

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