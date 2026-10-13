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Карвальо ответил, до какого возраста Акинфеев будет продолжать игровую карьеру: «Как минимум»

Карвальо ответил, до какого возраста Акинфеев будет продолжать игровую карьеру: «Как минимум»

Обладатель Кубке УЕФА в составе ЦСКА Даниэл Карвальо считает, что у вратаря армейцев Игоря Акинфеева впереди еще много лет карьеры в профессиональном футболе.

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