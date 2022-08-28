Военнослужащие Балтийского флота выполнили учебно-тренировочные прыжки на воду

Для предотвращения травматизма личного состава при проведении прыжков на воду, применялись различные спасательные средства, а в местах приводнения дежурили спасательные команды на водолазных и быстроходных катерах.
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