Видимо не зря говорят, что привычка — вторая натура. «Осужденный вступил в гражданство России в марте 2014 года, отказавшись от гражданства Украины.
В Камчатском крае лишили гражданства РФ очередного интернет-экстремиста
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Лагуткин
Всё правильно. Всех, кто не признает законов России, выступает в интересах врагов России, саботажников, предателей - лишать гражданства и выкидывать из страны без права въезда.
Ответить
19 час.
veronika_54 Дубровская
Наконец-то хоть что-то
Ответить
16 час.
Тамара Елисеева
Ещё бы чурок так лишали Российского гражданства, которые наводнили нашу страну и живут по своим законам. Как надоело это безграмотное и грязное стадо.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии