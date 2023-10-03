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В Камчатском крае лишили гражданства РФ очередного интернет-экстремиста

В Камчатском крае лишили гражданства РФ очередного интернет-экстремиста

Видимо не зря говорят, что привычка — вторая натура. «Осужденный вступил в гражданство России в марте 2014 года, отказавшись от гражданства Украины.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Всё правильно. Всех, кто не признает законов России, выступает в интересах врагов России, саботажников, предателей - лишать гражданства и выкидывать из страны без права въезда.
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19 час.
veronika_54 Дубровская
Наконец-то хоть что-то
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16 час.
Тамара Елисеева
Ещё бы чурок так лишали Российского гражданства, которые наводнили нашу страну и живут по своим законам. Как надоело это безграмотное и грязное стадо.
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14 час.

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