В Камчатском крае лишили гражданства РФ очередного интернет-экстремиста

Всё правильно. Всех, кто не признает законов России, выступает в интересах врагов России, саботажников, предателей - лишать гражданства и выкидывать из страны без права въезда.

Тамара Елисеева

Ещё бы чурок так лишали Российского гражданства, которые наводнили нашу страну и живут по своим законам. Как надоело это безграмотное и грязное стадо.