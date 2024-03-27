Утренний дайджест

Лена Мисько

Грузия на Евро! Ура? Если честно, вообще наплевать. Что на Грузию, что на Украину и прочих соседей по бывшему СССР. Сборной России по не связанным со спортом причинам не дали выйти ни на ЧМ-22, ни на Евро-24. Последний нормальный футбольный турнир мы посмотрели (по телеку) в 2022 году. Евро из 24 команд (как скоро ждем 32?) и ЧМ - из 48-ми - это катастрофа. Дискредитация самого понятия "финальный турнир" и падение его уровня. Ну и тот же ЧМ теперь никто (кроме России) не способен будет провести в одиночку. Вы только представьте: 48 команд надо разместить, построить арены, предоставить тренировочные базы... Турниры будут проходить в нескольких странах, и цельность ЧМ как большого футбольного праздника утратится. Помянем футбол нашего детства (а я еще смотрел ЛЧ из 16 команд-чемпионов), который украли чиновники, борющиеся за спонсорские бабки 🙏 @booboobooh