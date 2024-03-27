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Не только о футболе

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  • Лена Мисько
    Грузия на Евро! Ура? Если честно, вообще наплевать. Что на Грузию, что на Украину и прочих соседей по бывшему СССР....Утренний дайджест
  • КУАТ
    Грузию с почином.Утренний дайджест
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    Итоги 20 тура *** Игорь А. ЭС – сгорела Капитал на сл тур – 1 600 Верно – 1 исход *** Игорь С. Выигрыш – 12 850 ЭС ...ТОТО. РПЛ-2023/24...

Утренний дайджест

Утренний дайджест

1. Определились последние участники Евро-2024. Грузия впервые сыграет на чемпионате Европы – команда победила Грецию по пенальти.

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Комментарии
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КУАТ
Грузию с почином.
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12 час.
Лена Мисько
Грузия на Евро! Ура? Если честно, вообще наплевать. Что на Грузию, что на Украину и прочих соседей по бывшему СССР. Сборной России по не связанным со спортом причинам не дали выйти ни на ЧМ-22, ни на Евро-24.  Последний нормальный футбольный турнир мы посмотрели (по телеку) в 2022 году. Евро из 24 команд (как скоро ждем 32?) и ЧМ - из 48-ми - это катастрофа. Дискредитация самого понятия &quot;финальный турнир&quot; и падение его уровня. Ну и тот же ЧМ теперь никто (кроме России) не способен будет провести в одиночку. Вы только представьте: 48 команд надо разместить, построить арены, предоставить тренировочные базы... Турниры будут проходить в нескольких странах, и цельность ЧМ как большого футбольного праздника утратится. Помянем футбол нашего детства (а я еще смотрел ЛЧ из 16 команд-чемпионов), который украли чиновники, борющиеся за спонсорские бабки 🙏 @booboobooh
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1 час.

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