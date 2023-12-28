Трампу хотят запретить представлять ДОКАЗАТЕЛЬСТВА политического преследования

Судебная система США превращается в клоунадуСпецпрокурор минюста США Джек Смит попросил вашингтонский суд запретить Дональду Трампу выставлять себя жертвой политического преследования во время процесса о вменяемых бывшему президенту попытках изменить итоги выборов.
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