Следователи провели обыск у первого замглавы Октябрьской железной дороги

Подозрения в злоупотреблении полномочиями стали основанием для обыска у первого замначальника Октябрьской железной дороги по капитальному строительству, сообщила 9 апреля пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.
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