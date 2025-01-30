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Закон, порядок, государство

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В Краснодаре за незаконную добычу и кражу полезного ископаемого задержан заместитель директора госучреждения

В Краснодаре за незаконную добычу и кражу полезного ископаемого задержан заместитель директора госучреждения

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 и частью 4 статьи 257 УК РФ, следователи при оперативном сопровождении сотрудников ОЭБиПК УТ МВД России по ЮФО, регионального УФСБ при силовой поддержке спецподразделения краевого Управления Росгвардии задержали на рабочем месте 46-летнего заместителя директора федерального государственного учреждения по обеспечению мелиорации на территории Краснодарского края.

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