Большой пикап с маленьким двигателем: Ram 1500 Big Horn

Один из лидеров североамериканского рынка по продаже пикапов презентовал обновленную 1500 Big Horn. Модель получила незначительные косметические изменения, но базовая комплектация не порадует объемом двигателя, а за хороший мотор придется солидно доплатить.
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