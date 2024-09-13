Что происходит в зоне СВО сейчас: новости военной спецоперации от 13 сентября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 932 день

На 13 сентября 2024 года ситуация в зоне СВО остаётся напряжённой. На Херсонском направлении российские войска продолжают контрбатарейную борьбу и ликвидируют украинские позиции, украинские силы обстреливают рынок в Новой Каховке.
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