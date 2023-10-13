Смоленщине дополнительно выделили 13 школьных автобусов по госпрограмме

Губернатор Василий Анохин рассказал, какие муниципалитеты Смоленской области получат новый транспорт Смоленская область дополнительно получила 13 школьных автобусов по федеральной программе министерства просвещения РФ.
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