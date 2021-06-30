В России создали единый волонтёрский штаб для поддержки медиков в период третьей волны коронавируса

В «Единой России» объявили о создании единого волонтерского штаба. В него вошли активисты «Единой России», «Молодой Гвардии Единой России», Общероссийского народного фронта, движений «Мы вместе», «Волонтеры Победы», «Волонтеры-Медики» и другие.