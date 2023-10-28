Стратеги Goldman прогнозируют возможности для выгодных сделок с акциями

По мнению стратегов Goldman Sachs Group Inc., рынки стали более пессимистично оценивать перспективы экономического роста в США, и если такая тенденция продолжится, могут появиться возможности для покупки акций, пишет Bloomberg.
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