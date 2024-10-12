БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В-52J: погодите, я никуда не уходил, чтобы возвращаться!

В-52J: погодите, я никуда не уходил, чтобы возвращаться!

Ну что же, как говорится, «песня пропета»: официально заявлено о том, что служба основного американского стратегического бомбардировщика В-52 в модификации В-52J будет продлена до 2040 года после окончания работ.

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