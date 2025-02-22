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Масленица 2025: как провести праздничную неделю, чтобы притянуть счастливые времена

Масленица 2025: как провести праздничную неделю, чтобы притянуть счастливые времена

Масленица 2025: как провести праздничную неделю, чтобы притянуть счастливые времена Алёна ЮрьеваМасленица — это не просто время для наслаждения вкусными блинами, но и важный момент в круговороте года, наполненный глубоким смыслом и яркими традициями.

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