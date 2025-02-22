Масленица 2025: как провести праздничную неделю, чтобы притянуть счастливые времена Алёна ЮрьеваМасленица — это не просто время для наслаждения вкусными блинами, но и важный момент в круговороте года, наполненный глубоким смыслом и яркими традициями.