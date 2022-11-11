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29 фермерских ярмарок проводят в Подмосковье

29 фермерских ярмарок проводят в Подмосковье

РИАМО - 11 ноя. В настоящее время на территории Подмосковья работают 29 фермерских ярмарок, где можно приобрести мясо, сыр, молочную продукцию, мед, саженцы, инвентарь, сувениры и одежду ручной работы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

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