Глава Верхневилюйского района Николаев объявил эвакуацию из села Оргет

Лесные пожары приблизились к селу Оргет в Якутии, и власти объявили частичную эвакуацию. В безопасное место вывезут детей, беременных, пенсионеров и инвалидов, сообщил глава Верхневилюйского района Валерий Николаев в своем Telegram-канале.