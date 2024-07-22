Глава Верхневилюйского района Николаев объявил эвакуацию из села Оргет

Лесные пожары приблизились к селу Оргет в Якутии, и власти объявили частичную эвакуацию. В безопасное место вывезут детей, беременных, пенсионеров и инвалидов, сообщил глава Верхневилюйского района Валерий Николаев в своем Telegram-канале.
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