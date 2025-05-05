В центре Москвы приостановили продажу алкоголя и напитков в стекле в преддверии 9 Мая

Например, объявление о сроках запрета продажи спиртного и напитков в стеклянных тарах висит в «Перекрестке» на АрбатеВ центре Москвы приостановили продажу алкоголя, а также безалкогольных напитков в стеклянной упаковке.
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