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«Цивилизационный выбор России»: решится ли Путин сместить прозападную элиту?

«Цивилизационный выбор России»: решится ли Путин сместить прозападную элиту?

«Цивилизационный выбор России»: решится ли Путин сместить прозападную элиту?Вчера 7,7K прочитали Министр промышленности и торговли Харьковской областной военно-гражданской администрации Юрий Апухтин в своем блоге на Livejournal написал интересный материал о будущем России после инаугурации президента.

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Комментарии
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Любовь Головина
Перед каждыми его выборами, народ ждет от него этой зачистки, но этого не происходит. Так будет и в этот раз.
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5 час.

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