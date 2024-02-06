Сегодня без электричества окажутся улицы Астрахани, Ахтубинска и одного камызякского села

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. Во вторник, 6 февраля, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - во всех районах РЭС (с 09:00 до 14:00, с 09:00 до 18:00, с 09:00 до 20:00, с 13:00 до 20:00); Ахтубинский район – г.