Марат Хайруллин. Смердящее наследство . Тюрьмы и концлагеря США (текстовая версия)

https://vk.com/video-221866123_456239502?access_key=14eb75d3fe7bee1fadСмердящее наследство. Тюрьмы и концлагеря США (текстовая версия) Часть1 Гегемон начинает отползать по всему миру, и по мере того, как территории освобождаются от его присутствия, обнажается жуткое наследство, которое американцы оставляют после себя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии