ВТБ увеличил дистанционную регистрацию бизнеса на Дальнем Востоке на 45%

В первом полугодии 2026 года число дистанционных регистраций бизнеса на Дальнем Востоке увеличилось на 45%, сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко на ВЭФ-2026.
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