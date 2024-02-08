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«Переговоры в Стамбуле дошли до очень высокой стадии»: Путин в интервью Такеру Карлсону

Президент считает, что боевые действия можно было прекратить ещё полтора года назад. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле дошли до очень высокой стадии, но «другая сторона выбросила все договорённости».

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