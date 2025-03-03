Петербуржцам рассказали о смягчении требований по выдаче ипотечных кредитов

С 1 марта уменьшились надбавки к коэффициентам риска В России с 1 марта в соответствии с решением Центрального банка понизились надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом более 20%, предоставленным наименее закредитованным заемщикам.