Петербуржцам рассказали о смягчении требований по выдаче ипотечных кредитов

С 1 марта уменьшились надбавки к коэффициентам риска В России с 1 марта в соответствии с решением Центрального банка понизились надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом более 20%, предоставленным наименее закредитованным заемщикам.
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