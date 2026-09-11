БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Мусульманская община объявила «антиукраинский джихад» в Бельгии

Мусульманская община объявила «антиукраинский джихад» в Бельгии

Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум В Бельгии представители мусульманской общины города Эйпен объявили «антиукраинский джихад» после гибели вооружённого сирийского беженца во время массовой драки в городском парке.

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